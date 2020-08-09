Экономика

Доходы жителей Волгоградской области «откатились» на 3 года назад

Экономика 09.08.2020 14:55
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09.08.2020 14:55


Среднедушевые доходы жителей Волгоградской области за первый квартал 2020 года составили 21597 рублей. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Росстат. Это почти столько, сколько было в третьем квартале 2017 года. Тогда среднедушевые доходы составляли 21707 рублей.
Для сравнения: в четвертом квартале 2019 года они были гораздо выше – 29239 рублей. 
В регионах ЮФО ситуация такая же плачевная. Так, в Краснодарском крае в первом квартале этого года среднедушевые доходы населения упали в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом прошлого почти на 10 тысяч рублей – с 40140 до 30270 рублей. В Калмыкии падение составило около 7 тысяч рублей – 16628 в первом квартале этого года и 23534 рублей в четвертом квартале прошлого.

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