Доходы жителей Волгоградской области «откатились» на 3 года назад





Среднедушевые доходы жителей Волгоградской области за первый квартал 2020 года составили 21597 рублей. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Росстат. Это почти столько, сколько было в третьем квартале 2017 года. Тогда среднедушевые доходы составляли 21707 рублей.

Для сравнения: в четвертом квартале 2019 года они были гораздо выше – 29239 рублей.

В регионах ЮФО ситуация такая же плачевная. Так, в Краснодарском крае в первом квартале этого года среднедушевые доходы населения упали в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом прошлого почти на 10 тысяч рублей – с 40140 до 30270 рублей. В Калмыкии падение составило около 7 тысяч рублей – 16628 в первом квартале этого года и 23534 рублей в четвертом квартале прошлого.



