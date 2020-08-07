В Волгоградской области растет «армия» самозанятых





Уже более 14,2 тысячи жителей Волгоградской области зарегистрировались в налоговых органах в качестве самозанятых, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону.

Налоговики отмечают интерес налогоплательщиков Волгоградской области к специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход" для самозанятых.

Напомним, что Волгоградская область вошла в число пилотных регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход. Эксперимент стартовал в ряде регионов с начала текущего года.

Для регистрации нового специального налогового режима достаточно скачать на сайте ФНС России мобильное приложение "Мой налог". В нем легко формировать и отправлять чек клиенту, удобно следить за начислением налогов. Функционал приложения позволяет самозанятым перечислять добровольные взносы в Пенсионный фонд РФ. Для этого необходимо подать соответствующее заявление через приложение, при этом посещать региональные отделения ПФР также не нужно.



