В Волгоградской области растет «армия» самозанятых

Экономика 07.08.2020 16:06
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07.08.2020 16:06
Уже более 14,2 тысячи жителей Волгоградской области зарегистрировались в налоговых органах в качестве самозанятых, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону.
Налоговики отмечают интерес налогоплательщиков Волгоградской области к специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход" для самозанятых.
Напомним, что Волгоградская область вошла в число пилотных регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход. Эксперимент стартовал в ряде регионов с начала текущего года.
Для регистрации нового специального налогового режима достаточно скачать на сайте ФНС России мобильное приложение "Мой налог". В нем легко формировать и отправлять чек клиенту, удобно следить за начислением налогов. Функционал приложения позволяет самозанятым перечислять добровольные взносы в Пенсионный фонд РФ. Для этого необходимо подать соответствующее заявление через приложение, при этом посещать региональные отделения ПФР также не нужно.
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