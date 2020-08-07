



Экологический центр аналитического контроля АО «КАУСТИК» подтвердил свою техническую компетентность и значительно расширил область аккредитации при проведении процедуры подтверждения Росаккредитацией.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, по итогам выездной проверки Федеральная служба по аккредитации РФ установила полное соответствие деятельности Экологического центра аналитического контроля (ЭЦАК) волгоградского «КАУСТИКа» всем критериям и требованиям нормативных документов, международных стандартов и ГОСТов, относящихся к деятельности аккредитованных испытательных лабораторий.

В ходе проверки специалисты национального органа по аккредитации провели оценку соответствия работы всех четырех лабораторий ЭЦАК – экологической, санитарной, химической и лаборатории опытно-производственных установок и контроля за промышленными отходами. 75 сотрудников этих лабораторий ежедневно круглосуточно осуществляют измерения, благодаря которым на промплощадке «КАУСТИКа» ведется непрерывный контроль качества сточной и природной воды, состояния атмосферного воздуха, почв, химических и физических факторов производственной среды и др.

По итогам проверки Росаккредитация расширила область аккредитации ЭЦАК, и теперь лаборатории центра вправе проводить исследования по 545 показателям.

Самое важное направление деятельности центра, созданного в 2002 году, – постоянный производственный экологический контроль и мониторинг состояния атмосферного воздуха как на территории промплощадки, так и в контрольных точках санитарно-защитной зоны. Так, в 2019 году сотрудниками ЭЦАК было выполнено 203 653 анализа. Кроме того, проводится производственный контроль с привлечением независимых лабораторий филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». При этом фактические концентрации всех контролируемых веществ были либо ниже установленной государством предельно-допустимой концентрации для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, либо ниже диапазона обнаружения соответствующего вещества.

Проверка Росаккредитации подтвердила высокий уровень квалификации персонала, качество работы современного оборудования, всей материально-технической базы, которая регулярно обновляется. Так, для расширения области аккредитации (фактически, для увеличения возможностей проведения более точных измерений и расширения перечня определяемых показателей) сотрудники ЭЦАК освоили новый атомно-абсорбционный метод исследования объектов. Кроме этого, закуплен современный российский аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» для определения содержания органических веществ в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны, а также прибор РА-915+ для определения химических веществ в почвах и отходах.

Сегодняшнее решение Федеральной службы по аккредитации – результат целенаправленной работы предприятия в сфере полноценной реализации экологической политики, обеспечения качественного и оперативного выполнения производственного экологического контроля в АО «КАУСТИК» и на всех предприятиях группы компаний «НИКОХИМ».







