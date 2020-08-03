«Александр Суворов» прервал круиз до Волгограда из-за коронавируса





Пассажирский теплоход «Александр Суворов», у членов экипажа которого обнаружили коронавирус, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает ИА «Высота 102». По информации Приволжской транспортной прокуратуры, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение COVID-19.

По данным надзорного ведомства, теплоход, принадлежащий российскому оператору речных круизов «ВодоходЪ», был задержан еще 1 августа. Всех пассажиров, среди которых были жители Нижегородской области и республики Татарстан, развезли домой на автобусах. Трое из девяти членов команды судна, у которых выявлены признаки коронавирусной инфекции, госпитализированы. Остальные находятся на изоляции.

Федеральные СМИ сообщают, что четырехпалубный теплоход «Александр Суворов», который рассчитан на 307 мест, сегодня, 3 августа, должен был отправиться в 10-дневный круиз из Нижнего Новгорода в Волгоград и обратно.

Фото с сайта Приволжской транспортной прокуратуры