Федеральные новости

«Александр Суворов» прервал круиз до Волгограда из-за коронавируса

Федеральные новости 03.08.2020 20:44
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03.08.2020 20:44


Пассажирский теплоход «Александр Суворов», у членов экипажа которого обнаружили коронавирус, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает ИА «Высота 102». По информации Приволжской транспортной прокуратуры, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение COVID-19.
По данным надзорного ведомства, теплоход, принадлежащий российскому оператору речных круизов «ВодоходЪ», был задержан еще 1 августа. Всех пассажиров, среди которых были жители Нижегородской области и республики Татарстан, развезли домой на автобусах. Трое из девяти членов команды судна, у которых выявлены признаки коронавирусной инфекции, госпитализированы. Остальные находятся на изоляции. 
Федеральные СМИ сообщают, что четырехпалубный теплоход «Александр Суворов», который рассчитан на 307 мест, сегодня, 3 августа, должен был отправиться в 10-дневный круиз из Нижнего Новгорода в Волгоград и обратно. 
Фото с сайта Приволжской транспортной прокуратуры

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