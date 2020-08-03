









В реанимационных отделениях инфекционных стационаров в Волгоградской области увеличилось количество молодых пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии комитета здравоохранения Волгоградской области Игорь Баранов.

"В последнее время увеличилось число молодых людей, которые попадают в отделения реанимации непосредственно из дома в крайне тяжелом состоянии. И связано это с тем, что порядка 6-10 суток эти люди находятся дома, пытаясь лечиться самостоятельно", - рассказал Баранов. Врачи отмечают, что антибиотики при коронавирусе бессильны, а само лечение сложное и схематичное. Зачастую болезнь развивается молниеносно, поэтому при появлении первых признаков заболевания необходимо обращаться к врачам.

Баранов отметил, что коронавирус поражает не только легочную ткань. COVID-19 оказывает воздействие на печень, почки, миокарду, поджелудочную железу, вызывает микротромбозы.

На сегодняшний день с COVID-пневмониями в стационарах Волгоградской области находятся 2067 человек, из них 113 лежат в реанимации, а 20 человек подключены к ИВЛ.



