Зараженные жители Волгоградской области не в курсе, где цепляют COVID-19

Здравоохранение 26.07.2020 15:26
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26.07.2020 15:26
Две трети заболевших коронавирусом за сутки жителей Волгоградской области пребывают в неведении об источниках заражения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперштаб, из 87 новых случаев COVID-19 только в 30 известна причина инфицирования – контакты с ранее заболевшими. Остальные 57 человек обратились в медучреждения за помощью, почувствовав недомогание. В другие регионы эти граждане не выезжали и не общались с близкими или знакомыми, у которых подтверждена инфекция.
Большинство заразившихся за сутки – 36 жителей области – находятся в возрасте от 50 до 64 лет. На втором месте по количеству заболевших 21 гражданин в возрасте от 30 до 49 лет.
Напомним, всего в Волгоградской области с начала пандемии коронавирус выявили у 8689 человек. 58 человек, включая одного за истекшие сутки, погибли. Последний трагический случай произошел с 57-летней волгоградкой, у которой диагностировали на фоне COVID-19 двустороннюю пневмонию. У женщины имелись хронические заболевания сердца и органов дыхания.
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