



Известный своим увлечением альпинизмом Олег Савченко совершил восхождение на Эльбрус. Как сообщает ИА «Высота 102», на вершине промышленник и депутат регионального парламента патриотично развернул флаг Волгоградской области. Эту традицию Олег Савченко соблюдает при каждом своем покорении гор. «Впервые флаг российского региона установлен на 7 высочайших вершинах всех континентов! Пройдут годы ..забудется , кто это сделал, но факт того , что наша область должна быть лидером во всем, останется , как пример того , что мы достойны побед во всем, даже в покорении величайших вершин мира! Спасибо всем , кто переживал, и уважаю позицию шипящих завистников......это мой выбор, моя жизнь, мои мечты, мои цели !», - написал Олег Савченко на своей странице в Instagram.

