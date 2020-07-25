Политика 25.07.2020 14:35
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25.07.2020 14:35
Известный своим увлечением альпинизмом Олег Савченко совершил восхождение на Эльбрус. Как сообщает ИА «Высота 102», на вершине промышленник и депутат регионального парламента патриотично развернул флаг Волгоградской области. Эту традицию Олег Савченко соблюдает при каждом своем покорении гор. «Впервые флаг российского региона установлен на 7 высочайших вершинах всех континентов! Пройдут годы ..забудется , кто это сделал, но факт того , что наша область должна быть лидером во всем, останется , как пример того , что мы достойны побед во всем, даже в покорении величайших вершин мира! Спасибо всем , кто переживал, и уважаю позицию шипящих завистников......это мой выбор, моя жизнь, мои мечты, мои цели !», - написал Олег Савченко на своей странице в Instagram.
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