Взяла планшетом: в Волгограде сотрудницу ФСИН уличили в коррупции





Ольга Тахтарова, являясь начальником учебно-производственного участка центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области, в 2013 году получила взятку в виде планшетного компьютера стоимостью 22 796 рублей за оказание содействия в создании благоприятных условий отбытия наказания одним из осуждённых. Кроме того, в 2016 году она получила взятку в размере 60 000 рублей за написание рапортов с ходатайством о поощрении этого же осуждённого и позволении ему беспрепятственно пользоваться мобильным телефоном.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов региона Екатерину Вальковскую, экс-сотрудница ФСИН признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 290 УК РФ и ч.3 ст. 290 УК РФ.

По ч.1 ст. 290 УК РФ суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей, освободив её от отбывания этого наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

По ч.3 ст. 290 УК РФ Тахтаровой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с применением ст. 73 УК РФ – условно, и штраф в размере 540 000 рублей. Кроме того, осуждённая лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.



