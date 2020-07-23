Борьба с коррупцией

Взяла планшетом: в Волгограде сотрудницу ФСИН уличили в коррупции

Борьба с коррупцией 23.07.2020 12:27
0
23.07.2020 12:27


Ольга Тахтарова, являясь начальником учебно-производственного участка центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области, в 2013 году получила взятку в виде планшетного компьютера стоимостью 22 796 рублей за оказание содействия в создании благоприятных условий отбытия наказания одним из осуждённых. Кроме того, в 2016 году она получила взятку в размере 60 000 рублей за написание рапортов с ходатайством о поощрении этого же осуждённого и позволении ему беспрепятственно пользоваться мобильным телефоном. 
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов региона Екатерину Вальковскую, экс-сотрудница ФСИН  признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 290 УК РФ и ч.3 ст. 290 УК РФ.
По ч.1 ст. 290 УК РФ суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей, освободив её от отбывания этого наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
По ч.3 ст. 290 УК РФ Тахтаровой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с применением ст. 73 УК РФ – условно, и штраф в размере 540 000 рублей. Кроме того, осуждённая лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Борьба с коррупцией
22.07.2020 17:16
Борьба с коррупцией 22.07.2020 17:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.07.2020 13:02
Борьба с коррупцией 21.07.2020 13:02
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.07.2020 16:37
Борьба с коррупцией 20.07.2020 16:37
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.07.2020 15:55
Борьба с коррупцией 20.07.2020 15:55
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.07.2020 15:43
Борьба с коррупцией 18.07.2020 15:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.07.2020 16:13
Борьба с коррупцией 14.07.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.07.2020 15:28
Борьба с коррупцией 10.07.2020 15:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.07.2020 14:12
Борьба с коррупцией 10.07.2020 14:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.07.2020 21:08
Борьба с коррупцией 07.07.2020 21:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.06.2020 17:08
Борьба с коррупцией 30.06.2020 17:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.06.2020 14:54
Борьба с коррупцией 30.06.2020 14:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.06.2020 16:20
Борьба с коррупцией 29.06.2020 16:20
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.06.2020 10:03
Борьба с коррупцией 29.06.2020 10:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.06.2020 17:25
Борьба с коррупцией 23.06.2020 17:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.06.2020 15:17
Борьба с коррупцией 10.06.2020 15:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:52
Самый богатый экс-депутат Волгоградской облдумы отсудил у фонда помощи онкобольным детям 9 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:34
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровьяСмотреть фотографии
15:18
Масштабно и комплексно позаботиться о Доне призвал губернатор Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:48
Как я не отдохну этим летом: волгоградцы остаются дома из-за безденежья и коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Вишню нового сезона отправляют на сокСмотреть фотографии
14:07
Уволенного при странных обстоятельствах замгубернатора Волгоградской области убрали из важной комиссииСмотреть фотографии
12:31
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» искусственно восполняет популяции промысловых пород рыб в ВолгеСмотреть фотографии
12:27
Взяла планшетом: в Волгограде сотрудницу ФСИН уличили в коррупцииСмотреть фотографии
12:10
91 житель Волгоградской области узнал о положительном тесте на COVID-19Смотреть фотографии
11:31
Представлялся врачом и почтальоном: в Волгограде маньяка-педофила отправили за решетку надолгоСмотреть фотографии
11:19
Дачный сезон на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествийСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде расследовали дело о крупном мошенничестве в сфере страхованияСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области меняют законодательство для достройки проблемных домовСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде разыскивают ушедшую две недели назад из дома девочкуСмотреть фотографии
10:19
На трассе Волгоградской области «Тойота» разбилась в ДТП с тремя автомобилямиСмотреть фотографии
09:21
«Капитал МС»: Каждый онкологический пациент имеет право на индивидуальное информационное сопровождение и помощь со стороны страховых представителейСмотреть фотографии
08:49
В Волгоградской области дрогнули цены на макарошкиСмотреть фотографии
21:44
Аукцион на строительство под Волгоградом футбольного манежа за полмиллиарда провалилсяСмотреть фотографии
21:14
Под Волгоградом охотника перепутали с сурком и убили выстрелом в головуСмотреть фотографии
19:27
В Волгоградской области подорожал проезд в городских автобусахСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде семья коммерсантов обогащалась на фиктивном обучении предпенсионеровСмотреть фотографии
16:47
Предприниматели могут анализировать свои доходы и расходы в «Бизнес Портале»Смотреть фотографии
16:12
Малыш весом 630 граммов родился в Волгоградском перинатальном центреСмотреть фотографии
15:31
В Волгоградскую область туристов заманят деньгамиСмотреть фотографии
15:15
Дурь, биткоины, кэш: в Волгограде с продвинутого наркодилера взыскали 15 миллионовСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области у «Партии пенсионеров» дефицит пожилых кандидатов в депутатыСмотреть фотографии
14:47
Уйти от понятия средней зарплаты учителей и врачей предложено правительству РоссииСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде начали ремонт спортшколы, известной по жалобе Исинбаевой ПутинуСмотреть фотографии
14:25
«Sreda» для тех, кто устал от городской суетыСмотреть фотографии
14:24
52-летняя женщина пополнила список жертв коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 