Взяла планшетом: в Волгограде сотрудницу ФСИН уличили в коррупции

Борьба с коррупцией 23.07.2020 12:27
0
23.07.2020 12:27
Ольга Тахтарова, являясь начальником учебно-производственного участка центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области, в 2013 году получила взятку в виде планшетного компьютера стоимостью 22 796 рублей за оказание содействия в создании благоприятных условий отбытия наказания одним из осуждённых. Кроме того, в 2016 году она получила взятку в размере 60 000 рублей за написание рапортов с ходатайством о поощрении этого же осуждённого и позволении ему беспрепятственно пользоваться мобильным телефоном.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов региона Екатерину Вальковскую, экс-сотрудница ФСИН признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 290 УК РФ и ч.3 ст. 290 УК РФ.
По ч.1 ст. 290 УК РФ суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей, освободив её от отбывания этого наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
По ч.3 ст. 290 УК РФ Тахтаровой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с применением ст. 73 УК РФ – условно, и штраф в размере 540 000 рублей. Кроме того, осуждённая лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Реклама
В Волгограде семья коммерсантов обогащалась на фиктивном обучении предпенсионеров22.07.2020 17:16
Борьба с коррупцией 22.07.2020 17:16
Замдекана ВолГТУ идет под суд за взятки21.07.2020 13:02
Борьба с коррупцией 21.07.2020 13:02
В Волгограде суд рассмотрит дело о получении взятки за покровительство бизнесу в сфере пассажирских перевозок20.07.2020 16:37
Борьба с коррупцией 20.07.2020 16:37
В Волгоградской области суд вынес приговор по делу о взятке мангалом20.07.2020 15:55
Борьба с коррупцией 20.07.2020 15:55
Для «Волгоград Арены» покупают электромобиль18.07.2020 15:43
Борьба с коррупцией 18.07.2020 15:43
В Волгограде хозяйка алкомаркетов погорела на взятке полицейскому14.07.2020 16:13
Борьба с коррупцией 14.07.2020 16:13
Фигурирующая в уголовном деле компания продолжает получать контракты на благоустройство в Волгограде10.07.2020 15:28
Борьба с коррупцией 10.07.2020 15:28
В Волгоградской области чиновник-единоросс незаконно пристроился на теплое местечко10.07.2020 14:12
Борьба с коррупцией 10.07.2020 14:12
Комитеты администрации Волгоградской области попали в измененный план проверок Счетной палаты России07.07.2020 21:08
Борьба с коррупцией 07.07.2020 21:08
В Волгограде раскрыли схему хищения бюджетных средств на благоустройстве парка30.06.2020 17:08
Борьба с коррупцией 30.06.2020 17:08
Бывший замглавы города в Волгоградской области идет под суд за взятку30.06.2020 14:54
Борьба с коррупцией 30.06.2020 14:54
В Волгоградской области у депутатов диагностировали "амнезию" при заполнении деклараций о доходах29.06.2020 16:20
Борьба с коррупцией 29.06.2020 16:20
В СУ СКР по Волгоградской области за месяц расследовали дело о взятке подполковнику29.06.2020 10:03
Борьба с коррупцией 29.06.2020 10:03
Иномарку с креплениями для детских кресел покупает Волгоградский университет23.06.2020 17:25
Борьба с коррупцией 23.06.2020 17:25
Волгоградский «Ротор» раскрыл зарплаты руководства10.06.2020 15:17
Борьба с коррупцией 10.06.2020 15:17
Реклама