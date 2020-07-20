Ежегодное чудо: озеро цветущих лотосов под Волгоградом сняли с высоты

Экология 20.07.2020 20:20
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20.07.2020 20:20
Цветение лотосов на озере около хутора Красный буксир в Волго-Ахтубинской пойме уже давно стало местным ежегодным чудом. Люди приезжают к небольшому водоему, чтобы полюбоваться и набраться впечатлений. Прекрасные лотосы светятся розовым цветом, излучают спокойствие и дарят созерцающим их красоту внутреннюю энергию. Журналисты ИА «Высота 102» сняли озеро лотосов с воздуха. Это невероятно красиво и это надо запомнить до следующего лета.
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