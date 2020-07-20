Экология

Ежегодное чудо: озеро цветущих лотосов под Волгоградом сняли с высоты

Экология 20.07.2020 20:20
0
20.07.2020 20:20



Цветение лотосов на озере около хутора Красный буксир в Волго-Ахтубинской пойме уже давно стало местным ежегодным чудом. Люди приезжают к небольшому водоему, чтобы полюбоваться и набраться впечатлений. Прекрасные лотосы светятся розовым цветом, излучают спокойствие и дарят созерцающим их красоту внутреннюю энергию. Журналисты ИА «Высота 102» сняли озеро лотосов с воздуха. Это невероятно красиво и это надо запомнить до следующего лета. 





Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Экология
20.07.2020 18:06
Экология 20.07.2020 18:06
Комментарии

0
Далее
Экология
18.07.2020 16:32
Экология 18.07.2020 16:32
Комментарии

0
Далее
Экология
15.07.2020 14:53
Экология 15.07.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Экология
13.07.2020 13:43
Экология 13.07.2020 13:43
Комментарии

0
Далее
Экология
11.07.2020 12:28
Экология 11.07.2020 12:28
Комментарии

0
Далее
Экология
10.07.2020 12:57
Экология 10.07.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Экология
08.07.2020 10:44
Экология 08.07.2020 10:44
Комментарии

0
Далее
Экология
07.07.2020 09:20
Экология 07.07.2020 09:20
Комментарии

0
Далее
Экология
06.07.2020 17:17
Экология 06.07.2020 17:17
Комментарии

0
Далее
Экология
03.07.2020 16:09
Экология 03.07.2020 16:09
Комментарии

0
Далее
Экология
03.07.2020 14:19
Экология 03.07.2020 14:19
Комментарии

0
Далее
Экология
30.06.2020 21:22
Экология 30.06.2020 21:22
Комментарии

0
Далее
Экология
29.06.2020 18:02
Экология 29.06.2020 18:02
Комментарии

0
Далее
Экология
28.06.2020 14:19
Экология 28.06.2020 14:19
Комментарии

0
Далее
Экология
28.06.2020 12:49
Экология 28.06.2020 12:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
В Волгоградской области со скрипом стали погашать долги по зарплатеСмотреть фотографии
20:20
Ежегодное чудо: озеро цветущих лотосов под Волгоградом сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
Банк «Открытие» объединяет НепринимателейСмотреть фотографии
18:06
SOSновый крик: в Волгоградской области под пилу пустили зеленый лесСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
Волгоградский центр медпрофилактики закрылся из-за коронавирусаСмотреть фотографии
16:56
Валерий Сюткин поздравил работников РУСАЛа с Днем МеталлургаСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде суд рассмотрит дело о получении взятки за покровительство бизнесу в сфере пассажирских перевозокСмотреть фотографии
15:55
В Волгоградской области суд вынес приговор по делу о взятке мангаломСмотреть фотографии
14:59
75% платежей ЖКХ в Сбербанке жители Поволжья оплачивают онлайнСмотреть фотографии
14:54
Страшные таблетки продала худеющему волгоградцу девушка из КубаниСмотреть фотографии
14:45
В Волгоградской области 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 14 человекСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде собравшихся голодать дольщиков обнадежили не на шуткуСмотреть фотографии
13:46
Молодежь Гремячинского ГОКа организовала для студентов профильных вузов интеллектуальное соревнованиеСмотреть фотографии
13:45
Столица российской провинции наращивает долгСмотреть фотографии
13:33
Четыре работника ВгАЗа награждены Почетными грамотами Минпромторга Российской ФедерацииСмотреть фотографии
13:16
Новый главный врач приступила к работе в Палласовской ЦРБСмотреть фотографии
12:12
Рано расслабляться: в Волгоградской области коронавирус проявляет упорствоСмотреть фотографии
11:34
В Волгоградской области спрогнозировали рост заболевания коронавирусом из-за отпускниковСмотреть фотографии
10:03
Волгоград стал еще чище: cотрудники федеральной клининговой компании ЭКОПРО вновь вышли на субботникСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
Москвич, ростовчанин и волгоградец избили фермера металлическими прутамиСмотреть фотографии
09:48
Количество безработных в Волгоградской области достигло рекордного уровняСмотреть фотографии
09:37
До 3 миллионов рублей на развитие своего дела могут получить волгоградские предпринимателиСмотреть фотографии
09:12
Росстат подсчитал число смертей в Волгоградской области не от COVID-19Смотреть фотографии
20:45
Власти Волгограда одобрили концепцию благоустройства поймы ЦарицыСмотреть фотографии
18:53
В Волгоградской области выросла младенческая смертностьСмотреть фотографии
15:20
Власти не депрессуют из-за потерь экономики Волгоградской области от пандемииСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области от коронавируса скончались уже 53 человекаСмотреть фотографии
11:05
Без окон и дверей: московскую компанию вызвали в суд из-за опасного здания в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:28
Расчлененный труп в пакете нашли на набережной в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
Хотел помочь соседу: в Волгограде мужчина упал с балкона пятого этажаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 