



Двое государственных инспекторов Волжского МУГАДН Ространснадзора обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда.





По версии следствия обвиняемые 3 сентября 2019 года получили 40 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, осуществлявшего деятельность в сфере пассажирских перевозок. Деньги предназначались за освобождение от административной ответственности за нарушения требований транспортного законодательства, а также дальнейшее покровительство коммерческой деятельности.

После получения денег сообщники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признают.

Расследование уголовного дела проводилось региональным СУ СК России.

Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под домашним арестом.

Санкция ч.5 ст.290 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.











