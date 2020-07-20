В Волгограде суд рассмотрит дело о получении взятки за покровительство бизнесу в сфере пассажирских перевозок
Борьба с коррупцией 20.07.2020 16:37
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20.07.2020 16:37
Двое государственных инспекторов Волжского МУГАДН Ространснадзора обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда.
По версии следствия обвиняемые 3 сентября 2019 года получили 40 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, осуществлявшего деятельность в сфере пассажирских перевозок. Деньги предназначались за освобождение от административной ответственности за нарушения требований транспортного законодательства, а также дальнейшее покровительство коммерческой деятельности.
После получения денег сообщники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признают.
Расследование уголовного дела проводилось региональным СУ СК России.
Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под домашним арестом.
Санкция ч.5 ст.290 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
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