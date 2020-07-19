Расчлененный труп в пакете нашли на набережной в Волгограде

Расследования 19.07.2020 10:28
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19.07.2020 10:28
Страшная находка была обнаружена накануне вечером на набережной имени Высоцкого в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источник в следственных органах, в полиэтиленовом пакете находились скелетированные части человеческого тела – голова, руки и ноги. По предварительным данным, удалось установить, что найдены останки ранее судимого 33-летнего гражданина, объявленного в федеральный розыск правоохранителями Саратовской области. Информация уточняется в СУ СКР по Волгоградской области. Известно, что уголовное дело по признакам насильственной смерти уже возбуждено.
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