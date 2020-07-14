Уже 50 человек скончались в Волгоградской области от коронавируса

Здравоохранение 14.07.2020 11:54
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14.07.2020 11:54
Количество умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области достигло 50 человек. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие в сутки в регионе зафиксировано две смерти. Диагноз COVID-19 подтвердился у 85 человек.
В оперативном штабе региона уточнили, что скончались 39-летний житель Волжского и 82-летний житель Котельниковского района. Оба мужчины лечились самостоятельно и долгое время за медицинской помощью не обращались. Только при ухудшении самочувствия обратились в скорую помощь. У обоих был диагностирован COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Одинаковыми у мужчин оказались и хронические сопутствующие заболевания - сердечно-сосудистой системы.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заболели 7601 человек, из которых на данный момент выздоровели 4119 человек.
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