Житель Мордовии умер в Волгограде от коронавируса





Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал 36-летний житель Мордовии. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, мужчина длительное время проживал в Москве, где, видимо, и заразился коронавирусной инфекцией. Он приехал в Волгоград и почувствовал себя плохо. Однако обращаться к врачам мужчина не стал, лечился самостоятельно.

Спустя 18 дней после начала заболевания он все же обратился к медикам, так как состояние его ухудшалось. Мужчине диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией, госпитализировали в ГБУЗ "ВОКГВВ".

Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, пациент скончался от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.

Напомним, что число летальных случаев от коронавируса в Волгоградской области увеличилось до 45. Диагноз COVID-19 за минувшие сутки диагностирован у 92 жителей региона. Общее количество заболевших достигло 6877 человек. Из них 3329 – уже выздоровели.



