Запрет на лесные прогулки продлили в Волгоградской области

Экология 07.07.2020 09:20
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07.07.2020 09:20
До 26 июля продлено решение об ограничении посещения лесов Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, из-за жары в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Запрет на лесные прогулки ранее установили с 15 июня по 5 июля.
В настоящее время оперативные группы лесников и сотрудников комитета усиленно патрулируют подведомственные территории. Для борьбы с пожарами в прошлом году было закуплено 120 единиц техники и оборудования, в том числе цистерны «Урал» и малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗов. В этом году на вооружение лесничеств поступило еще около 40 машин.
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