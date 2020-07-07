Запрет на лесные прогулки продлили в Волгоградской области





До 26 июля продлено решение об ограничении посещения лесов Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, из-за жары в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Запрет на лесные прогулки ранее установили с 15 июня по 5 июля.

В настоящее время оперативные группы лесников и сотрудников комитета усиленно патрулируют подведомственные территории. Для борьбы с пожарами в прошлом году было закуплено 120 единиц техники и оборудования, в том числе цистерны «Урал» и малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗов. В этом году на вооружение лесничеств поступило еще около 40 машин.



