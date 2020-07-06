Выборы

Мусорщик пошел против главы района на довыборах в Волгоградскую облдуму

Выборы 06.07.2020 16:12
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06.07.2020 16:12


Фамилии первых выдвиженцев в депутаты Волгоградской облдумы по Урюпинскому округу стали известны сегодня. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, документы подали «Единая Россия» и ЛДПР.
При поддержке либерал-демократов в регпарламент баллотируется Валерий Глушко. Как стало известно информагентству в реготделении партии, 50-летний кандидат является депутатом Урюпинской гордумы, возглавляет МУП «Саночистка», которое занимается сбором и утилизацией мусора. Под флагом партии власти на довыборы идет 61-летний глава Урюпинского района Александр Феронов. 
В течение трех дней со дня представления документов избирком региона примет решение о заверении списков кандидатов или о мотивированном отказе в заверении. Период представления документов в облизбирком для партий завершается 12 июля.
Довыборы депутата Волгоградской облдумы состоятся в единый день голосования – 13 сентября. 
Вакантный мандат в заксобрании образовался осенью прошлого года после назначения лидера реготделения «ЕР» Сергея Горнякова членом Совета Федерации. 




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