Коронавирус в Волгоградской области держит планку





95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию правительственного сайта стопкоронавирус.рф, новых летальных случаев в регионе не было. Всего от COVID-пневмоний в регионе скончались 43 человека.

Количество случаев коронавируса в Волгоградской области достигло 6783. Из них 3307 человек уже выздоровели. За минувшие сутки из стационаров были выписаны 12 человек.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в регионе с 28 июня находится примерно на одном уровне и не превышает 100 человек в сутки.



