Здравоохранение

Коронавирус в Волгоградской области держит планку

Здравоохранение 05.07.2020 11:43
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05.07.2020 11:43


95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию правительственного сайта стопкоронавирус.рф, новых летальных случаев в регионе не было. Всего от COVID-пневмоний в регионе скончались 43 человека. 
Количество случаев коронавируса в Волгоградской области достигло 6783. Из них 3307 человек уже выздоровели. За минувшие сутки из стационаров были выписаны 12 человек.
Отметим, что заболеваемость коронавирусом в регионе с 28 июня находится примерно на одном уровне и не превышает 100 человек в сутки.

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