Переболевших COVID-пневмонией волгоградцев спасают от инвалидности

Здравоохранение 05.07.2020 11:01
0
05.07.2020 11:01
Пациенты, перенесшие COVID-19, в Волгоградской области проходят медицинскую реабилитацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, специальные программы и методики направлены на восстановления дыхания и других функций.
На оздоровительные процедуры участковые терапевты могут направлять пациентов спустя 3-4 недели после перенесенной вирусной пневмонии, вылеченной в стационарных условиях, и наличии двух отрицательных тестов на COVID-19.
Отмечается, что реабилитационные мероприятия позволят восстановить дыхательную функцию у пациентов, улучшить качество жизни, сократить сроки временной нетрудоспособности и уменьшить число случаев первичной инвалидности. Для пациентов предусмотрены индивидуальные занятия ЛФК, дыхательные упражнения, физиотерапия.
На данный момент прорабатывается вопрос применения телемедицины для реабилитационных мероприятий (выполнение комплекса дыхательной лечебной гимнастики пациентами, перенесшими COVID19, в домашних условиях под контролем и методическим руководством инструктора-методиста ЛФК).
Фото администрации Волгоградской области.
Реклама
Кто и как подхватил коронавирус в Волгоградской области в последние сутки: оперштаб дал расклад05.07.2020 16:12
Здравоохранение 05.07.2020 16:12
Коронавирус в Волгоградской области держит планку05.07.2020 11:43
Здравоохранение 05.07.2020 11:43
Волгоградский оперштаб раскрыл подробности о смертях от COVID-1904.07.2020 13:02
Здравоохранение 04.07.2020 13:02
В Волгоградской области от коронавируса за сутки умерли два человека04.07.2020 11:59
Здравоохранение 04.07.2020 11:59
В Волгограде и Волжском тесты на COVID-19 делают 9 лабораторий04.07.2020 11:19
Здравоохранение 04.07.2020 11:19
В Волгограде начали сворачивать работу инфекционных госпиталей03.07.2020 21:59
Здравоохранение 03.07.2020 21:59
Еще один водитель «Скорой помощи» скончался от коронавируса в Волгоградской области02.07.2020 12:57
Здравоохранение 02.07.2020 12:57
Две смерти и 89 заболевших: коронавирус не уходит из Волгоградской области02.07.2020 11:39
Здравоохранение 02.07.2020 11:39
«ЕвроХим-ВолгаКалий» передал Котельниковской районной больнице средства защиты от COVID02.07.2020 11:12
Здравоохранение 02.07.2020 11:12
Коронавирус в Волгоградской области укладывает в больницы людей за 30 и предпенсионеров01.07.2020 15:56
Здравоохранение 01.07.2020 15:56
В Волгоградской области коронавирус не отступает01.07.2020 11:40
Здравоохранение 01.07.2020 11:40
Третью неделю нет теста: жительница Волгограда не может выйти из больницы после пневмонии30.06.2020 13:08
Здравоохранение 30.06.2020 13:08
Уже 39: две новые смерти от коронавируса подтверждены в Волгоградской области30.06.2020 11:40
Здравоохранение 30.06.2020 11:40
Молодая женщина скончалась от коронавируса в Волгоградской области29.06.2020 14:00
Здравоохранение 29.06.2020 14:00
От коронавируса в Волгоградской области продолжают умирать29.06.2020 11:40
Здравоохранение 29.06.2020 11:40
Реклама