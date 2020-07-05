Переболевших COVID-пневмонией волгоградцев спасают от инвалидности





Пациенты, перенесшие COVID-19, в Волгоградской области проходят медицинскую реабилитацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, специальные программы и методики направлены на восстановления дыхания и других функций.

На оздоровительные процедуры участковые терапевты могут направлять пациентов спустя 3-4 недели после перенесенной вирусной пневмонии, вылеченной в стационарных условиях, и наличии двух отрицательных тестов на COVID-19.

Отмечается, что реабилитационные мероприятия позволят восстановить дыхательную функцию у пациентов, улучшить качество жизни, сократить сроки временной нетрудоспособности и уменьшить число случаев первичной инвалидности. Для пациентов предусмотрены индивидуальные занятия ЛФК, дыхательные упражнения, физиотерапия.

На данный момент прорабатывается вопрос применения телемедицины для реабилитационных мероприятий (выполнение комплекса дыхательной лечебной гимнастики пациентами, перенесшими COVID19, в домашних условиях под контролем и методическим руководством инструктора-методиста ЛФК).

Фото администрации Волгоградской области.