



Два человека пострадали в результате ДТП с деревом в Михайловке. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на улице Магистральной.

По предварительной информации, 60-летняя водитель «Лада Гранта» не справилась с управлением и совершила выезд на правую обочину с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены водитель автомашины и ее 35-летний пассажир.



