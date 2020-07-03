Церемониться не стали: в Волгограде резво уничтожили советское наследие стадиона «Монолит»

Общество 03.07.2020 17:22
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03.07.2020 17:22
Ансамбль входной группы, а также старые трибуны стадиона «Монолит» сегодня перестали существовать. Как сообщает ИА «Высота 102», строения, которые рассчитывали спасти защитники памятников истории и культуры, энергично снесли при помощи тяжелой техники. Начало демонтажа афишировать не стали. На расчищенной от советского наследия территории планируется построить современный спортивный комплекс с футбольным полем, манежем и открытыми спортивными площадками. Проект сейчас на этапе прохождения технической экспертизы.
Общественники предлагали взять под охрану государства и сохранить ту часть стадиона, которая, по их мнению, представляла архитектурную ценность, а именно - полукруглую входную колоннаду и фасад трибуны с ротондой.
Но планам защитников культурного наследия было не суждено сбыться. Чиновники оказались проворнее и не стали церемониться с советским наследием.
Стадион «Монолит», на котором делали первые шаги в спорте многие волгоградские олимпийцы, в последние десятилетия не функционировал. Заняться судьбой объекта городские власти смогли только после того, как объект был передан из собственности Минобороны РФ ГКУ «СШОР по легкой атлетике». Ранее председатель Совета Волгоградского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников в беседе с ИА «Высота 102» выразил опасение, что на месте стадиона «Монолит» появится «очередной сарай из сэндвич-панелей».
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