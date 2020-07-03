Экономика

В Волгоградской области все хорошо со сбором налогов в пандемию

Экономика 03.07.2020 13:10
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03.07.2020 13:10


Налоговых платежей на сумму 44,7 миллиарда рублей поступило в консолидированный бюджет Волгоградской области за 6 месяцев текущего года. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, данный показатель на 105,4% больше полугодия 2019 года. 
Налоговики отмечают, что в период пандемии и ухудшения на этом фоне общих экономических показателей, налогоплательщики региона своевременно и в полном объеме перечислявшие налоговые платежи, позволили региону не снижать темпов реализации социальных программ, а также в установленные сроки выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы.
В январе - июне текущего года инспекциями региона было увеличено количество проверенных деклараций по форме 3-НДФЛ, представленных налогоплательщиками. В результате на банковские счета физических лиц было возвращено 2,4 миллиарда рублей денежных средств, которые в условиях возможного снижения доходов населения безусловно оказали действенную финансовую поддержку. При этом рост возмещенного НДФЛ за 6 месяцев 2020 года составил 152 % от аналогичного периода прошлого года. На расчетные счета организаций было возвращено налога на прибыль в 5 раз больше, чем за 6 месяцев 2019 года. В УФНС по региону пояснили, что возмещенный налог в размере более 1 млрд рублей был направлен на поддержку оборотных средств, сохранение фондов оплаты труда, что в непростых условиях позволило организациям сохранить свои трудовые коллективы.

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