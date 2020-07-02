Еще один водитель «Скорой помощи» скончался от коронавируса в Волгоградской области

Здравоохранение 02.07.2020 12:57
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02.07.2020 12:57
Региональный оперативный штаб подтвердил гибель от коронавируса 62-летнего водителя «Скорой помощи» из Волгограда. Он несколько дней лечился дома самостоятельно. При ухудшении самочувствия обратился к коллегам по месту работы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные оперштаба. У госпитализированного в ГУЗ «КБ №4» мужчины диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией. Известно, что у пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Еще один летальный случай на фоне коронавируса произошел в Урюпинском районе, где скончался 49-летний мужчина. После ухудшения самочувствия его положили в ЦРБ, где и выявили инфекцию с двусторонней пневмонией. Спасти заболевшего медикам не удалось.
Напомним, в конце июня от коронавируса умер 58-летний водитель неотложки из Иловлинского района.
Всего в Волгоградской области COVID-19 привел к гибели 41 человека.
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