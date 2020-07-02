Жуткий взрыв в вагоно-ремонтном депо под Волгоградом попал на видео











Взрыв произошел на днях в вагоно-ремонтном депо «НВК», расположенном на станции Разгуляевка на улице Рузаевская, 7. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник, пожелавший остаться анонимными. По его сведениям, ЧП случилось в цехе по промывке железнодорожных цистерн, предназначенных для перевозки химических и нефтяных продуктов. «К счастью, никто не пострадал - работник вышел из помещения буквально за секунды до взрыва. На видео с камеры видеонаблюдения хорошо видны пластиковые ёмкости, в которых хранятся запасы дизельного топлива, находящиеся под солнцем. Также виден так называемый пропарочный комплекс, где в большой ёмкости хранятся нефтепродукты, а по всей территории просматриваются разливы нефтепродуктов и нефтесодержащих жидкостей. Есть предположение, что в организации нарушаются условия труда и не соблюдается безопасность. То есть, в дальнейшем также могут происходить различные ЧП, которые в итоге могут привести к очень печальным последствиям », - говорит источник информагенства. Он также задается вопросом относительно слива неизвестно куда экологически небезопасных отходов от промывки железнодорожных цистерн.

На видео с камеры наблюдения отмечена дата взрыва - 24 июня 2020 года.

ИА «Высота 102» уточняет информацию в ГУ МЧС России по Волгоградской области и природоохранной прокуратуре.







