Волгоградских чиновников заставили выделить жилье с пандусом инвалиду





По иску прокуратуры суд обязал администрацию Волгограда обеспечить инвалида жилым помещением. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Советского района Волгограда провела проверку по обращению 33-летнего инвалида-колясочника о нарушении его жилищных прав.

Мужчина является инвалидом I группы, страдает тяжелыми нарушениями функции и структуры опорно-двигательного аппарата. При этом своего жилья у волгоградца нет, он проживает в квартире сестры, расположенной на третьем этаже четырехэтажного многоквартирного дома. В этом доме отсутствует лифт и нет технической возможности оборудовать территорию общего пользования пандусом.

В этой связи прокуратура Советского района Волгограда обратилась в суд в интересах инвалида с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию Волгограда предоставить ему во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям. Решением Центрального районного суда Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены.

По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.

Фото из архива ИА "Высота 102".