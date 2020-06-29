Расследования

Волгоградских чиновников заставили выделить жилье с пандусом инвалиду

Расследования 29.06.2020 11:57
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29.06.2020 11:57


По иску прокуратуры суд обязал администрацию Волгограда обеспечить инвалида жилым помещением. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Советского района Волгограда провела проверку по обращению 33-летнего инвалида-колясочника о нарушении его жилищных прав.
Мужчина является инвалидом I группы, страдает тяжелыми нарушениями функции и структуры опорно-двигательного аппарата. При этом своего жилья у волгоградца нет, он проживает  в квартире сестры, расположенной на третьем этаже четырехэтажного многоквартирного дома. В этом доме отсутствует лифт и нет технической возможности оборудовать территорию общего пользования пандусом.
В этой связи прокуратура Советского района Волгограда обратилась в суд в интересах инвалида с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию Волгограда предоставить ему во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям. Решением Центрального районного суда Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены.
По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль. 
Фото из архива ИА "Высота 102".

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