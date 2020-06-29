



О завершении расследования уголовного дела о даче взятки начальнику исправительной колонии №12 УФСИН России по Волгоградской области заявлено сегодня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника руководителя регуправления СК Наталию Рудник, 38-летний бывший заключенный, о задержании которого стало известно 1 июня , обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

По данным следствия, в апреле текущего года обвиняемый пришел на личный прием к начальнику исправительной колонии, в которой ранее отбывал наказание за вымогательство, и предложил взятку - 50 тысяч рублей ежемесячно за послабление режимных требований для одного из заключенных. Подполковник внутренней службы сообщил о склонении его к совершению коррупционного преступления вышестоящему руководству. В результате при участи следователей регионального управления СКР, оперативных сотрудников УФСБ России по Волгоградской области и службы собственной безопасности областного УФСИН преступные действия были пресечены сразу после передачи денег. «Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в прокуратуру Волгоградской области. На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,- рассказали в СУ СКР.







