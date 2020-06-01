В Волгоградской области за дачу взятки начальнику колонии задержан бывший зэк





Бывший заключенный задержан в Волгоградской области при передаче взятки начальнику колонии. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

По данным следствия, в апреле текущего года подозреваемый пришел на личный прием к начальнику исправительной колонии №12 УФСИН России по Волгоградской области, в которой ранее отбывал наказание за вымогательство, и предложил ему взятку - 50 тысяч рублей ежемесячно за послабление режимных требований для одного из заключенных. Подполковник внутренней службы сообщил о склонении его к совершению коррупционного преступления вышестоящему руководству. В результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, оперативных сотрудников УФСБ России по Волгоградской области и службы собственной безопасности областного УФСИН преступные действия подозреваемого были пресечены – он был задержан сразу после передачи денег.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.



