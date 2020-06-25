Расследования 25.06.2020 17:31
0
25.06.2020 17:31
Приговор по уголовному делу об инсценировке разбойного нападения с целью получения страховой выплаты оглашен сегодня в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Советский районный суд приговорил главного фигуранта дела - 31-летнего жителя Москвы - к 2 годам 4 месяцам в колонии общего режима. Двое его сообщников - мужчины 33 и 44 лет - осуждены за пособничество в покушении на мошенничество в сфере страхования. Они приговорены каждый к 6 месяцам ограничения свободы.
В судебном заседании установлено, что житель столицы застраховал товар – компьютерные комплектующие, на сумму выплаты более 5,4 миллиона рублей. С целью незаконного получения страховой выплаты он инсценировал разбойное нападение. А для осуществления задуманного он привлек своих знакомых.
Арендовав квартиру в Советском районе Волгограда они привезли туда коробки от компьютерных комплектующих. 24 ноября 2018 года они инсценировали разбойное нападение на квартиру и похищение якобы хранившегося в ней товара, о чем сообщили в полицию.
В дальнейшем для получения выплаты обвиняемый предоставил в страховую компанию постановление о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения.
Однако в ходе расследования выяснилось, что нападения на самом деле не было, после чего москвич и его знакомые стали фигурантами уголовного дела. Расследование проводилось СО-6 СУ УМВД РФ по г. Волгограду. Все трое вину признали.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Реклама
В Волгограде дело о продаже победы на торгах дошло до суда25.06.2020 17:18
Расследования 25.06.2020 17:18
Под Волгоградом арестовали водителя, покалечившего сына в пьяной гонке25.06.2020 17:03
Расследования 25.06.2020 17:03
Мотив, сообщник и воспаленные мозги: силовики раскрыли подробности дела об убийстве студента в Волгограде25.06.2020 14:27
Расследования 25.06.2020 14:27
В Волгограде генералы СК и МВД рассказали о расследовании громкого убийства студента из Азербайджана25.06.2020 11:25
Расследования 25.06.2020 11:25
В Волгограде вынесли приговор убийце сотрудницы детского сада25.06.2020 09:16
Расследования 25.06.2020 09:16
Появилось видео с признаниями подозреваемого в убийстве студента в Волгограде24.06.2020 15:15
Расследования 24.06.2020 15:15
В Волгограде силовики накрыли ночных похитителей дизельного топлива23.06.2020 12:58
Расследования 23.06.2020 12:58
В Волгоградской области осудили мужчину, изуродовавшего лицо бывшей жене23.06.2020 11:57
Расследования 23.06.2020 11:57
В Волгограде аферист оставил инвалидов без средств реабилитации22.06.2020 15:37
Расследования 22.06.2020 15:37
СК опубликовал видео с допроса подозреваемого в убийстве студента в Волгограде22.06.2020 13:56
Расследования 22.06.2020 13:56
Подозреваемого в убийстве студента вычислили благодаря звонку волгоградца22.06.2020 12:28
Расследования 22.06.2020 12:28
Хотел скрыться в Минске: волгоградского губернатора посвятили в тайны следствия по делу об убийстве студента22.06.2020 11:58
Расследования 22.06.2020 11:58
Задержан подозреваемый в убийстве студента-иностранца в Волгограде21.06.2020 13:58
Расследования 21.06.2020 13:58
«Была пьяна и без прав»: в Волгоградской области виновнице гибели троих человек дали 6 лет21.06.2020 12:31
Расследования 21.06.2020 12:31
В Волгограде стало известно имя возможного убийцы иностранного студента20.06.2020 12:49
Расследования 20.06.2020 12:49
Реклама