



Приговор по уголовному делу об инсценировке разбойного нападения с целью получения страховой выплаты оглашен сегодня в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Советский районный суд приговорил главного фигуранта дела - 31-летнего жителя Москвы - к 2 годам 4 месяцам в колонии общего режима. Двое его сообщников - мужчины 33 и 44 лет - осуждены за пособничество в покушении на мошенничество в сфере страхования. Они приговорены каждый к 6 месяцам ограничения свободы.

В судебном заседании установлено, что житель столицы застраховал товар – компьютерные комплектующие, на сумму выплаты более 5,4 миллиона рублей. С целью незаконного получения страховой выплаты он инсценировал разбойное нападение. А для осуществления задуманного он привлек своих знакомых.

Арендовав квартиру в Советском районе Волгограда они привезли туда коробки от компьютерных комплектующих. 24 ноября 2018 года они инсценировали разбойное нападение на квартиру и похищение якобы хранившегося в ней товара, о чем сообщили в полицию.

В дальнейшем для получения выплаты обвиняемый предоставил в страховую компанию постановление о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения.

Однако в ходе расследования выяснилось, что нападения на самом деле не было, после чего москвич и его знакомые стали фигурантами уголовного дела. Расследование проводилось СО-6 СУ УМВД РФ по г. Волгограду. Все трое вину признали.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



