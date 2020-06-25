Расследования

В Волгограде вынесли приговор убийце сотрудницы детского сада

Расследования 25.06.2020 09:16
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25.06.2020 09:16


Виновным в убийстве в Волгограде сотрудницы детского сада и краже ее вещей признан 32-летний гражданин Грузии Ирикам Каримов. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, приговором Краснооктябрьского районного суда Каримов осужден к 9 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Также он обвинялся по ч.2 ст. 325 УК РФ (Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия), но был оправдан по этому эпизоду за отсутствием состава преступления.

Судом установлено, что 15 октября 2019 года на участке местности недалеко от дома №70 по ул. Типографской в Краснооктябрьском районе, между Каримовым и его знакомой произошел конфликт, в ходе которого он решился на убийство. Он нанес женщине несколько ударов кулаками по лицу, после чего задушил. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, подсудимый перетащил ее труп к близлежащему оврагу, сбросил его вниз и накрыл матрасом, после чего с места преступления скрылся. Кроме того, после совершения преступления, Каримов забрал себе рюкзак потерпевшей, в котором находился паспорт и телефон,  принадлежащей дочери убитой воспитательницы. Телефоном подсудимый распорядился по своему усмотрению, а рюкзак с находящимся в нем паспортом выбросил в расположенный неподалеку пруд.
Как ранее сообщали следователи, убитая Каримовым женщина работала помощницей по хозяйственной части заведующей детсадом №100. С Каримовым, который поставлял продукты в детский сад, женщина была знакома. С этим поставщиком на протяжении последнего времени 47-летняя волгоградка поддерживала тесные отношения. Накануне исчезновения вместе с ним она уехала с работы и пропала. В ходе допроса приятель женщины признался в убийстве и указал следователям место сокрытия тела. Со слов задержанного, причиной расправы над женщиной стал внезапный конфликт из-за денег. Убитая оказывала своему бойфренду финансовую помощь и одаривала дорогостоящими подарками. Упрек в этом стоил волгоградке жизни. Следователи задержали фигуранта преступления с билетом на автобус, который должен был отправиться за пределы России.
Судом с осужденного в пользу дочери погибшей была взыскана компенсация морального и материального вреда в общей сумме 1 500 675 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. Видео СК РФ от 21.10.2019 года

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