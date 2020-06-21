Водитель скорой помощи умер от коронавируса в Волгограде





Оперативный штаб Волгоградской области сообщил, что 33-ей жертвой коронавируса в регионе стал 58-летний водитель скорой помощи, передает ИА «Высота 102». О новом смертельном случае за минувшие сутки ранее сообщил правительственный сайт стопкоронавирус.рф.

Мужчина из Иловлинского района. Заболевание у него было выявлено в ходе медосмотра лиц, входящих в группу риска. Заразившегося госпитализировали в ГБУЗ «ВОКБ №3», а затем перевели в реанимационное отделение ГБУЗ «ВОКИБ №1». У мужчины диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. При этом у пациента был еще и сахарный диабет.

Всего в регионе зарегистрировано уже 5410 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 33 – летальных. 2328 человек вылечились.



