Актуально 15.06.2020 10:21
0
15.06.2020 10:21
Во Фроловском районе следственными органами по материалам оперативников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела в отношении экс-главы районной администрации Андрея Круглякова, бывшего заместителя главы администрации, курировавшего сферу ЖКХ и строительства, Петра Громады, экс-главы администрации города Фролово Сергея Кириченко, а также индивидуального предпринимателя. Как стало известно ИА «Высота 102» от источника в районе, знакомого с ситуацией, правоохранителями выявлен факт взятки в размере более 400 тысяч рублей.
По предварительной информации, деньги группа должностных лиц получила от предпринимателя за содействие в заключении госконтрактов на строительство на территории района ФАПов в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также за помощь в заключении других договоров и приемке выполненных работ. Сейчас давшие признательные показания фигуранты уголовных дел по статьям 290 и 291 УК РФ находятся под подпиской о невыезде. Известно, что бывшим должностным лицам инкриминируется ч.5 ст. 290 УК РФ - получение взятки группой лиц по предварительному сговору. Расследованием занимаются следователи СУ СКР.
Отметим, что часть ФАПов, о которых идет речь, была построена в 2019 году, остальные еще находятся в процессе строительства.
Реклама
«Коммерсант» рассказал о сексуально-неуставном инциденте в Росгвардии Волгоградской области12.06.2020 15:34
Актуально 12.06.2020 15:34
Перемирие на Мира: дом в центре Волгограда избавлен от угрозы признания аварийным10.06.2020 16:31
Актуально 10.06.2020 16:31
Сомнительный ремонт в ЦУМе Волгограда обошелся казне в миллионы рублей10.06.2020 15:40
Актуально 10.06.2020 15:40
Наглая ловля рыбы браконьерами-наркоманами с моста Волжской ГЭС попала на видео08.06.2020 12:55
Актуально 08.06.2020 12:55
Родственница экс-прокурора Волгограда требует 40 миллионов с «Соснового бора»08.06.2020 08:00
Актуально 08.06.2020 08:00
Бизнес-связи владельцев свалки под Волгоградом навеяли воспоминания о Владимире Кадине05.06.2020 12:52
Актуально 05.06.2020 12:52
На Мира не до мира: скандал разгорается вокруг дома в центре Волгограда03.06.2020 17:29
Актуально 03.06.2020 17:29
Под Волгоградом бесстыжий коммерсант создал грязную проблему большого масштаба02.06.2020 20:55
Актуально 02.06.2020 20:55
В Волгограде учитель увольняется из-за нежелания косить траву возле школы01.06.2020 20:08
Актуально 01.06.2020 20:08
Надо подумать: волгоградский губернатор поручил подготовиться к открытию детских садов01.06.2020 11:57
Актуально 01.06.2020 11:57
Пациенты и медики отделения волгоградской больницы вместе вышли на свободу30.05.2020 11:35
Актуально 30.05.2020 11:35
Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до середины июня29.05.2020 16:42
Актуально 29.05.2020 16:42
Табор разбушевался: ночная атака на полицию в Волгограде попала на видео29.05.2020 14:04
Актуально 29.05.2020 14:04
Волгоградцы нашли аргументы в пользу открытия детских садов29.05.2020 10:01
Актуально 29.05.2020 10:01
Волгоградская область неуверенно приближается ко второму этапу снятия ограничений28.05.2020 13:53
Актуально 28.05.2020 13:53
Реклама