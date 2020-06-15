



Во Фроловском районе следственными органами по материалам оперативников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела в отношении экс-главы районной администрации Андрея Круглякова, бывшего заместителя главы администрации, курировавшего сферу ЖКХ и строительства, Петра Громады, экс-главы администрации города Фролово Сергея Кириченко, а также индивидуального предпринимателя. Как стало известно ИА «Высота 102» от источника в районе, знакомого с ситуацией, правоохранителями выявлен факт взятки в размере более 400 тысяч рублей.

По предварительной информации, деньги группа должностных лиц получила от предпринимателя за содействие в заключении госконтрактов на строительство на территории района ФАПов в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также за помощь в заключении других договоров и приемке выполненных работ. Сейчас давшие признательные показания фигуранты уголовных дел по статьям 290 и 291 УК РФ находятся под подпиской о невыезде. Известно, что бывшим должностным лицам инкриминируется ч.5 ст. 290 УК РФ - получение взятки группой лиц по предварительному сговору. Расследованием занимаются следователи СУ СКР.

Отметим, что часть ФАПов, о которых идет речь, была построена в 2019 году, остальные еще находятся в процессе строительства.