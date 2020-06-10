ФСБ предотвратила страшный теракт в Симферополе

Федеральные новости 10.06.2020 17:22
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10.06.2020 17:22
Террористический акт планировался в крымском городе Симферополе . Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ЦОС ФСБ России, в результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. «Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети «Интернет» идеологию терроризма и экстремизма.
Изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины», - проинформировал ЦОС.
За подготовку к осуществлению террористического акта, а также за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности предполагаемым террористам может грозить до 20 лет лишения свободы.
По данным ФСБ, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению пособников.
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