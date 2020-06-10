Экономика

Более половины жителей ЮФО сократят свои расходы после карантина

Экономика 10.06.2020 12:58
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10.06.2020 12:58


53% жителей Южного федерального округа (столько же в среднем по России) будут сокращать расходы после выхода из карантина и возвращения к привычному образу жизни. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Только 3% жителей Юга готовы тратить больше, чем до карантина. Для 32% объем расходов не изменится. А 11% пока еще не знают, как придется распоряжаться финансами.
Россия постепенно начинает выходить из режима самоизоляции. Карантин существенно повлиял на финансовое поведение наших сограждан. 39% жителей ЮФО (39% россиян в целом) намерены создать личную финансовую подушку безопасности под влиянием карантина из-за пандемии коронавируса, хотя раньше денег не копили. 37% респондентов не будут копить деньги, потому что всё тратят на содержание себя и близких и не имеют свободных средств. На вопрос о планах по накоплению денег затруднились ответить 11% опрошенных. Среди жителей округа 13% заявили, что у них есть накопления.
В целом в стране 77% не намерены экономить на своем здоровье (готовы - лишь 9%), 72% - на детях (11% готовы сокращать расходы на детей), 58% - на продуктах питания, при этом 30% допускают такую возможность.
При этом 73% готовы после карантина экономить на развлечениях, 72% - на гаджетах, 58% - на загородном доме, по 57% - на одежде, отпуске и путешествиях, 56% - на занятиях спортом.

*Опрос проведен банком «Открытие» 8-9 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

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