Экология

Паводок на Волге идет на спад

Экология 09.06.2020 13:08
0
09.06.2020 13:08


Сбросы воды через Волжскую ГЭС снижены. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня и завтра среднесуточные  расходы составят 20000 ± 300 м³/с, 11 июня - 19000 ± 300 м³/с. По данным энергетиков, в верховьях Волги отмечается устойчивое снижение притока, пик половодья в бассейне Камы пройден. По прогнозу Росгидромета, суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада составит около 90% нормы.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Экология
08.06.2020 16:24
Экология 08.06.2020 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Экология
06.06.2020 20:41
Экология 06.06.2020 20:41
Комментарии

0
Далее
Экология
06.06.2020 17:11
Экология 06.06.2020 17:11
Комментарии

0
Далее
Экология
05.06.2020 12:52
Экология 05.06.2020 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Экология
05.06.2020 08:39
Экология 05.06.2020 08:39
Комментарии 0

0
Далее
Экология
04.06.2020 15:17
Экология 04.06.2020 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Экология
03.06.2020 16:16
Экология 03.06.2020 16:16
Комментарии

0
Далее
Экология
03.06.2020 15:51
Экология 03.06.2020 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экология
03.06.2020 14:42
Экология 03.06.2020 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Экология
29.05.2020 12:10
Экология 29.05.2020 12:10
Комментарии

0
Далее
Экология
27.05.2020 16:04
Экология 27.05.2020 16:04
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2020 22:29
Экология 26.05.2020 22:29
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2020 16:48
Экология 26.05.2020 16:48
Комментарии

0
Далее
Экология
25.05.2020 17:15
Экология 25.05.2020 17:15
Комментарии

0
Далее
Экология
21.05.2020 12:02
Экология 21.05.2020 12:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:26
На Волгоградскую область надвигаются грозыСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области задержали группу браконьеров-раколововСмотреть фотографии
15:17
Перчатки заразили волгоградцев грибком, гнойничками и дерматитомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде тяжело больной COVID-19 ожил на глазах после переливания крови с антителамиСмотреть фотографии
14:36
Роспотребнадзор разрешил открыть дежурные группы в детсадах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде добавляют спецмаршрутыСмотреть фотографии
14:09
Прибывают самолетами и автобусами: в Волгограде фиксируют рост понаехавшихСмотреть фотографии
14:08
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами РоссииСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде скоропостижно умерла замдиректора института гигиеныСмотреть фотографии
13:08
Паводок на Волге идет на спадСмотреть фотографии
12:42
Под Волгоградом пьяный рабочий угнал авто директора и врезался в «скорую»Смотреть фотографии
12:23
Прилетевший с Фиджи депутат снова начал получать зарплату в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде за Конституцию проголосуют под чутким наблюдением армии Татьяны ГензеСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области коронавирус унес жизнь еще одного человекаСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области исламист отправился в колонию за вербовку 15-летнего пасынка в СириюСмотреть фотографии
10:20
Действующий и будущий прокуроры Волгоградской области ждут рекомендаций ГенпрокуратурыСмотреть фотографии
10:03
Волгоградский художник получил награду от ПутинаСмотреть фотографии
09:36
Ректор Волгоградского медуниверситета рассказал о заражениях COVID-19 среди сотрудниковСмотреть фотографии
09:33
Президент назначил председателя Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
09:11
Росстат подсчитал денежные потери населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:16
В ЖК Grand Avenue ввели в эксплуатацию новый домСмотреть фотографии
21:20
В Волгоградской области из-за пандемии выросла безработицаСмотреть фотографии
20:21
Парад Победы 24 июня в Волгограде проведут на старом местеСмотреть фотографии
20:09
В Волжском отложили открытие городского пляжаСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области больше не будут штрафовать голоруких гражданСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде экс-полицейский идет под суд по делу о крупном мошенничествеСмотреть фотографии
16:24
В Кировском районе Волгограда начали брать анализы на антитела к коронавирусуСмотреть фотографии
16:24
Благотворительная онлайн-викторина Сбербанка ко Дню эколога собрала игроков из 20 регионов РоссииСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде у Ангарского пруда анонсировали открытие эко-паркаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:08
"Вам положено!": оконные прохиндеи агрессивно навязывают волгоградцам бесплатный ремонтСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 