Здравоохранение

Опять за 100: в Волгоградской области растет число зараженных COVID-19

Здравоохранение 06.06.2020 11:48
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06.06.2020 11:48


За минувшие сутки в Волгоградской области диагноз COVID-19 подтвержден у 125 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее число зараженных в регионе достигло 3794 человек, из которых 21 скончался и 1400 выздоровели.
Новых летальных случаев, вызванных коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки не зарегистрировано. 

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