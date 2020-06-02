Общество 02.06.2020 12:59
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02.06.2020 12:59
Буйно разросшиеся сорняки и засохшие елки - таковы результаты дорогостоящего озеленения шоссе Авиаторов, сообщает ИА «Высота 102». Территория вдоль клиентского маршрута чемпионата мира по футболу выглядит неухоженной, как заброшенный пустырь, словно и не велись здесь громогласные работы по благоустройству в преддверии мундиаля. Тогда весной 2018 года фирмой «Альянс-АСК», получившей контракт на сумму почти в 18 миллионов рублей, на участке от Самарского разъезда до нового путепровода было высажено свыше 9 тысяч растений 24 видов. Уже осенью 2018 года выяснилось, что часть посаженных деревьев и кустарников не прижилась. Потом была замена саженцев по гарантии, показательные проверки со стороны МБУ «ЖКХ Дзержинского района», но исправить неудачное озеленение, видимо, так и не удалось. Да и чемпионат мира пролетел и больше не вернется.
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