В Волгограде насильник-беглец идет под суд

Расследования 02.06.2020 09:42
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02.06.2020 09:42
Перед судом в Волгограде предстанет 39-летний местный житель, который три года скрывался от правосудия. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ - изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
По данным следствия, в начале октября 2016 года он напал на местную жительницу, с которой ранее поддерживал дружеские отношения. Избив и надругавшись над потерпевшей, он скрылся с места преступления. Задержать по горячим следам его тогда не удалось, мужчину объявили в розыск.
На след беглеца удалось выйти в конце прошлого года – при отработке круга общения обвиняемого правоохранители выяснили, что один из его приятелей заключил договор аренды квартиры, но сам там не проживает. Полицейские прибыли по указанному адресу, где находился злоумышленник. Он вновь попытался сбежать, выпрыгнув из окна второго этажа, но на этот раз его задержали.
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