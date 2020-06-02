Борьба с коррупцией 02.06.2020 10:41
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02.06.2020 10:41
Очередную партию сувенирной продукции приобретают за счет бюджета Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликовано извещение ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области» о закупке 73 подарочных наборов на сумму около 800 тысяч рублей. В подарочные наборы входит несколько предметов: зонты, фонари, акустические колонки, термостаканы, внешние аккумуляторы и мультитулы – многофункциональные инструменты. На всех предметах, изготовленных в оттенках серого и стального цветов, должна присутствовать надпись «Волгоградская область», а на подарочных пакетах и коробках – изображение Родины-матери.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о намерении этого же учреждения приобрести 50 сувенирных товаров, куда входят чайная пара, два вида мельниц для специй и вспениватель молока с нанесенной гравировкой «Волгоградская область» и рисунком знаменитой скульптуры. На эти цели планируется потратить 280 тысяч рублей.
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