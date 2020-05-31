Происшествия

В Волгоградской области иномарка влетела под самосвал: погиб житель Саратова

Происшествия 31.05.2020 10:08
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31.05.2020 10:08


Очередная трагедия произошла накануне на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,  автомобиль «Форд Экоспорт» под управлением 62-летнего жителя Саратовской области двигался  со стороны Камышина в сторону Волгограда.  На ремонтируемом участке автодороги при временном отсутствии дорожной разметки водитель  не справился с управлением. В результате машина вылетела  на встречную полосу движения и столкнулась с движущемся во встречном направлении самосвалом «Вольво-ФМ» под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» погиб на месте.

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