Здравоохранение

Пациенты и медики отделения волгоградской больницы вместе вышли на свободу

Здравоохранение 29.05.2020 19:18
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29.05.2020 19:18


Огромной радостью поделились с журналистами ИА "Высота 102" пациенты, оказавшиеся на двухнедельном карантине в эндокринологическом отделении волгоградской областной клинической больницы №1. Все они, прибывшие сюда на стационарное лечение, выписаны сегодня в полном составе и очень благодарны медикам, которые вместе с ними в течение двух недель находились  в полной изоляции из-за обнаружения в отделении больного с подозрением на короновирусную инфекцию.  
"В этой тяжелой санитарно-эпидемиологической и психологической ситуации, несмотря на реальную угрозу жизни и здоровью от малоизученной и смертельно опасной болезни, проживания в малокомфортных условиях, значительное увеличение продолжительности рабочего дня и совмещение функций, которые не входили в круг их должностных обязанностей, весь персонал был к нам очень внимателен, вежлив и корректен. Считаем, что медицинские сотрудники проявили в тяжелой жизненной ситуации высокий личный профессионализм и самоотверженность. Их ответственность, служение профессии и верность служебному долгу являются примером для других работников системы здравоохранения  Волгоградской области", - говорится в письме пациентов,  направленном в адрес председателя комитета здравоохранения региона Анатолия Себелева.
Журналистам информагентства пациенты признались, как это непросто - оказаться людям разных возрастов, профессий и интересов в замкнутом пространстве в полном отрыве от родных, друзей, коллег по работе.  У многих сдавали нервы, возникали и конфликтные ситуации, связанные с психологическим дискомфортом. Но медработники, которые тоже были с ними все это время и которые также не видели свои семьи, всегда находили добрые и искренние слова и сводили на нет подобные ситуации. 
"Врачи эндокринологического отделения  Гостищева Диана Юрьевна, Хохлова Инна Владимировна, Лабазникова Виктория Владимировна, Малай Татьяна Евгеньевна, Дарюшина Татьяна Сергеевна, медицинские сестры Аносова Алла Константиновна, Перекрестова Яна Борисовна, Кожевникова Елена Александровна, осознавая, что также могут стать жертвами короновирусной инфекции, не только продолжили оказание профильной медицинской помощи и проведение неотложных санитарных мероприятий (полную дезинфекцию помещений, мониторинг признаков короновирусной инфекции персонала и пациентов), но и организовали обеспечение изолированных в палатах пациентов регулярным горячим питанием, снабжением лекарственными препаратами", - говорится в письме.
Пациенты говорят, что за время карантина они вместе с медиками стали одной большой семьей. И их благодарность за такой тяжелейший труд не знает границ.  


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