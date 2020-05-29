Происшествия

В Волгограде пьяного водителя пытались отбить от полицейских родственники

Происшествия 29.05.2020 11:24
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29.05.2020 11:24


Инцидент произошел сегодня ночью в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по Волгограду по подозрению в совершении административного правонарушения предприняли попытку остановить движущийся автомобиль «Дэу Нексия». Однако водитель не отреагировал на законные требования полицейских и попытался скрыться. Госавтоинспекторы преследовали автомобиль правонарушителя, пока тот не совершил остановку возле одного из домов частного сектора. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, попытался сбежать с места оформления правонарушения, укрывшись во дворе домовладения. На помощь водителю из дома выбежали многочисленные родственники, которые начали оказывать противодействие госавтоинспекторам. Инспекторам пришлось вызывать подмогу. И только тогда буйных родственников удалось утихомирить. 
38-летний водитель, управлявший автомобилем «Дэу» был доставлен в  отдел полиции. В отношении него составлены административные протоколы за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По факту применения насилия в отношении представителей власти следственными органами проводится процессуальная проверка.
Фото с камер видеонаблюдения предоставлено ГУ МВД по Волгоградской области. 

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