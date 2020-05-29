



Инцидент произошел сегодня ночью в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по Волгограду по подозрению в совершении административного правонарушения предприняли попытку остановить движущийся автомобиль «Дэу Нексия». Однако водитель не отреагировал на законные требования полицейских и попытался скрыться. Госавтоинспекторы преследовали автомобиль правонарушителя, пока тот не совершил остановку возле одного из домов частного сектора. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, попытался сбежать с места оформления правонарушения, укрывшись во дворе домовладения. На помощь водителю из дома выбежали многочисленные родственники, которые начали оказывать противодействие госавтоинспекторам. Инспекторам пришлось вызывать подмогу. И только тогда буйных родственников удалось утихомирить.

38-летний водитель, управлявший автомобилем «Дэу» был доставлен в отдел полиции. В отношении него составлены административные протоколы за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По факту применения насилия в отношении представителей власти следственными органами проводится процессуальная проверка.

Фото с камер видеонаблюдения предоставлено ГУ МВД по Волгоградской области.