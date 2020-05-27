



Изменения в закон о статусе депутата готовятся принять в Волгоградской облдуме. Внесенный в регпарламент проект призван защитить трудовые права народных избранников, сообщает ИА «Высота 102». Предлагается прописать в законе гарантии сохранения места работы «слуг народа», осуществляющих свою деятельность на непостоянной основе. В месяц нардепы, которые официально трудоустроены в сторонних организациях, смогут уделять электорату и законотворчеству четыре дня.

Изменения обусловлены корректировкой федерального законодательства. Госдума предоставила возможность субъектам страны самостоятельно определяться, сколько дней требуется региональным депутатам для полноценной работы в заксобрании, предложив вилку – от 2 до 6 дней. Авторы проекта закона – спикер облдумы Александр Блошкин и руководитель фракции «Единая Россиия» Михаил Струк выступили за золотую середину – 4 дня.







