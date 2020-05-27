Политика

Волгоградские депутаты разрешат себе 4 дня в месяц работать на благо избирателей

Политика 27.05.2020 17:26
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27.05.2020 17:26


Изменения в закон о статусе депутата готовятся принять в Волгоградской облдуме. Внесенный в регпарламент проект призван защитить трудовые права народных избранников, сообщает ИА «Высота 102». Предлагается прописать в законе гарантии сохранения места работы «слуг народа», осуществляющих свою деятельность на непостоянной основе. В месяц нардепы, которые официально трудоустроены в сторонних организациях, смогут уделять электорату и законотворчеству четыре дня. 
Изменения обусловлены корректировкой федерального законодательства. Госдума  предоставила возможность субъектам страны самостоятельно определяться, сколько дней требуется региональным депутатам для полноценной работы в заксобрании,  предложив вилку – от 2 до 6 дней. Авторы проекта закона – спикер облдумы Александр Блошкин и руководитель фракции «Единая Россиия» Михаил Струк выступили за золотую середину – 4 дня.


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