В Волгограде под подозрение в коррупции попал зампрокурора города





По подозрению в коррупционном преступлении сегодня задержан заместитель прокурора Волгограда Дмитрий Ведищев, сообщает ИА «Высота 102». По предварительным данным, речь идет о покушении на получение взятки в значительном размере - около 3-х миллионов рублей. По информации прокуратуры области, в отношении Дмитрия Ведищева возбуждено уголовное дело.

Задержание заместителя прокурора Волгограда стало результатом совместной работы сотрудников сразу нескольких структур - следователей регуправления Следственного комитета, оперативных сотрудников УФСБ по Волгоградской области и службы собственной безопасности прокуратуры.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу», - рассказали в областном СУ СКР .

В прокуратуре Волгоградской области отметили, что надзорное ведомство и в дальнейшем намерено бескомпромиссно реагировать на факты коррупции.



