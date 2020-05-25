Борьба с коррупцией

В Волгограде под подозрение в коррупции попал зампрокурора города

Борьба с коррупцией 25.05.2020 15:41
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25.05.2020 15:41


По подозрению в коррупционном преступлении сегодня задержан заместитель прокурора Волгограда Дмитрий Ведищев, сообщает  ИА «Высота 102». По предварительным данным, речь идет  о покушении на получение взятки в значительном размере - около 3-х миллионов рублей. По информации прокуратуры области, в отношении Дмитрия Ведищева возбуждено уголовное дело. 

Задержание заместителя прокурора Волгограда стало результатом совместной работы сотрудников сразу нескольких структур -  следователей регуправления Следственного комитета, оперативных сотрудников  УФСБ по Волгоградской области и службы собственной безопасности прокуратуры. 

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу», - рассказали в областном СУ СКР .  

В прокуратуре Волгоградской области отметили, что надзорное ведомство и в дальнейшем намерено бескомпромиссно реагировать на факты коррупции.


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