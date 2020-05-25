Банк «Открытие» меняет условия ипотечного кредитования

Экономика 25.05.2020 11:22 Новости компаний
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25.05.2020 11:22 Новости компаний
Банк «Открытие» снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования на 0,7ПП. Кроме того, банк увеличил скидки для зарплатных и корпоративных клиентов, а также улучшил условия по кредитам с крупными суммами и по партнерским проектам. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Наиболее привлекательные ставки «Открытие» предлагает по программе «Новостройка». Теперь кредит на покупку строящегося жилья можно взять по ставке от 8,1% при условии оформления заявки онлайн.
Приобрести готовое жилье по программе «Квартира», а также рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,4%. Ставка по программе «Апартаменты» снижена до 9,5%, по программам «Свободные метры» (покупка квартиры под залог имеющийся недвижимости) и «Ипотека плюс» (возможность сделать капитальный ремонт по ипотечной ставке) - до 10,5% и 11,5% соответственно.
Кроме того, в «Открытии» продолжают действовать программы с государственной поддержкой – «Господдержка 2020» со ставкой 6,25% и «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%.
«Мы предлагаем нашим клиентам большой выбор ипотечных программ – каждый может подобрать подходящий вариант в зависимости от своих возможностей и целей. На сегодняшний день наши условия кредитования одни из самых привлекательных на рынке. Кроме того, ипотека в банке «Открытие» - это не только выгодно, но и очень удобно. Оформить заявку, получить кредитное решение и консультацию специалиста, а также подать необходимые документы в банк можно полностью онлайн, без риска для своего здоровья. Также мы допускаем альтернативные способы подтверждения дохода и занятости. Подать заявку на кредит сейчас можно, даже если у вас нет возможности получить у работодателя справку о доходах и копию трудовой книжки», - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».
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