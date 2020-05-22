



Волгоградский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакара Абдуллаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ, п.п. «а,в,ж,з» ч.2 ст. 126 УК РФ. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, адвокат Абакара Абдуллаева обжаловал постановление суда первой инстанции. В апелляционной жалобе он просил избрать в отношении подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. По мнению адвоката, процессуальных оснований для нахождения Абдуллаева под стражей не имеется, поскольку у последнего отсутствуют намерения скрыться от следствия и суда.

Волгоградский областной суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, не нашёл оснований для отмены или изменения обжалуемого постановления, оставив апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения. Мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 июля осталась прежней.

Свою причастность к инкриминируемым преступлениям проходящий по делу о вымогательстве и похищении человека, совершенных группой лиц, капитан юстиции Абдуллаев отрицает.





Как ранее сообщало ИА «Высота 102», о задержании руководителя Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакара Абдуллаева в порядке статьи 91 УПК РФ стало известно 10 мая. В СУ СКР по региону подтвердили, что во взаимодействии с оперативными службами регионального УФСБ России была установлена причастность следователя к вымогательству, совершенному группой лиц по предварительному сговору.

Обвинение Абакару Абдуллаеву было предьявлено 11 мая. В этот же день постановлением Центрального районного суда Волгограда в отношении сотрудника СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 июля 2020 года.













