Начальника станции в Волгоградской области задержали за серию взяток





Начальник железнодорожной станции Петров Вал в Волгоградской области написал явку с повинной, признавшись в серии взяток. Как сообщили ИА «Высота 102» в транспортной полиции, на след взяточника удалось выйти в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.

40-летний мужчина в период с 2016 по 2017 годы неоднократно получал от руководителя коммерческого предприятия денежные вознаграждения в сумме 670 тысяч путем перечислений на банковскую карту подозреваемого. Эти деньги были получены им за ускорение подачи вагонов с грузом на подъездные пути указанного предприятия. Мужчина полностью признал свою вину и написал заявление о явке с повинной.

По данным фактам следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 290 УК РФ – «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».



