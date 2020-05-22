Федеральные новости

Расписание ЕГЭ-2020 охватило жаркий июль

Федеральные новости 22.05.2020 09:40
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22.05.2020 09:40


Проект нового расписания основного периода ЕГЭ -2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Рособнадзор.
Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня -  2 и 3 июля.
6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты. ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок.
В Рособрнадзоре отмечают, что во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.


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