Загадочные избушки на Ангарском пруду взволновали жителей Волгограда





Около десятка деревянных срубов строят на берегу Ангарского пруда в Дзержинском районе Волгограда. Комплекс одноэтажных строений, огороженных по периметру деревянным декоративным забором, по виду напоминает турбазу.





О стройке в редакцию ИА «Высота 102» сообщили местные жители, обеспокоенные вопросом законности размещения в зеленой зоне подобных объектов. Предполагаемая база отдыха находится вблизи неофициального пляжа и всего в километре от усадьбы «Сосновый бор», которую сносят власти города.





Напомним, администрация Волгограда сегодня прокомментировала ситуацию с демонтажом «Соснового бора». В муниципалитете пояснили, что комплекс был возведен в 2007 году без разрешения на строительство в рекреационной зоне, что запрещено законодательством.

Информагентство направило редакционный запрос в мэрию с просьбой прокомментировать законность появления на берегу пруда в Дзержинском районе нового объекта.



