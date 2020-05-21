



Оказание онкологической помощи в Волгоградской области не приостанавливалось на фоне «заморозки» плановой медицинской помощи. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Ранее чиновники поясняли, что операции в регионе проводятся лишь в экстренных случаях при показаниях угрозы жизни человеку. Николай Алимов пояснил, что, тем не менее, в медучреждениях онкологической службы введены дополнительные меры, направленные на не допущение распространения коронавирусной инфекции. Например, в случае госпитализации онкобольных им необходимо сдать тест на COVID-19.

Между тем, по сообщениям федеральных СМИ, представители медицинского сообщества прогнозируют рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а к осени – и от тяжелой онкологии. Связано это с приостановкой оказания плановой медицинской помощи из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако на днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости открытия части клиник для оказания плановой медпомощи. «Будем открывать сейчас часть клиник для оказания плановой медицинской помощи. Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными», — заявил мэр столицы.

Фото из архива ИА "Высота 102".