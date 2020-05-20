Здравоохранение 20.05.2020 16:23
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20.05.2020 16:23
В Николаевском районе Волгоградской области продолжают выявлять новых зараженных коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб, за последние сутки этот диагноз был подтвержден у 10 жителей района. Больше выявили только в Волгограде – 21 случай и в Жирновском районе – 12, где, как сообщалось накануне, произошла вспышка COVID-19 среди постояльцев психоневрологического интерната.
Напомним, что в начале мая глава Николаевского района Волгоградской области Анжелика Гребенникова обратилась к жителям с просьбой прервать цепочку заражений. В своем видеообращении она просила всех максимально соблюдать режим самоизоляции, ограничить контакты, а также ходить в аптеки и магазины только в случае острой необходимости и с соблюдением «обязательного масочного режима».
Причины высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в районе выясняли специалисты Роспотребнадзора. Главная проблема, как выяснилось, кроется в большом количестве жителей, которые работают вахтовым методом в Москве, а во время пандемии возвращаются домой. Сейчас в Николаевском районе насчитывается уже 180 больных коронавирусом.
Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 84 новых случаев коронавирусной инфекции. За все время наблюдений COVID-19 был обнаружен у 1831 человека, 13 скончались. Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому находятся 4308 жителей региона. В больницах с подозрением на коронавирус проходят лечение 1468 пациентов, из них 71 – ребенок. С подтвержденным диагнозом в стационарах лежат 1228 человек, в том числе 54 ребенка.
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