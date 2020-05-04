Глава заболевшего района Волгоградской области призвала жителей прервать цепочку заражений











Анжелика Гребенникова, глава Николаевского района Волгоградской области, второго по количеству зараженных коронавирусом муниципалитета региона, обратилась к жителям с просьбой прервать цепочку заражений. Как сообщает ИА «Высота 102», в видеообращении Анжелика Гребенникова призвала жителей максимально соблюдать режим самоизоляции, ограничить контакты, а также ходить в аптеки и магазины только в случае острой необходимости и с соблюдением «обязательного масочного режима».

Напомним, на сегодняшний день в Николаевском районе Волгоградской области зарегистрировано 52 случая COVID-19 – это второе место после Волгограда (157). Трое жителей района скончались. Сегодня чиновники Волгоградской области рассказали об очаге заболевания в Николаевской ЦРБ, куда поступила зараженная пациентка. В результате 13 медработников – врачей и медсестер – госпитализированы в волгоградские стационары с диагнозом коронавирусная инфекция.

Анжелика Гребенникова призвала жителей района, почувствовавших недомогание, вызывать врача на дом. При этом в соцсетях люди сообщают, что заболевших просят самим обращаться в боксированное отделение больницы, где берут анализы на коронавирус. При этом жителей держат по несколько часов в одном тесном помещении, тогда как диагноз подтверждается не у всех.



