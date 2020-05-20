В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом не идет на спад





84 новых случая коронавируса выявлено в Волгоградской области за сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства РФ стопкоронавирус.рф, всего в регионе инфекция диагностирована у 1831 человека. Скончалось 13 человек. Новых летальных исходов не зафиксировано.

Накануне, напомним, прирост заболеваемости был аналогичным (+86). В течение двух предыдущих дней показатели были заметно ниже (около 60 новых фактов за сутки).



